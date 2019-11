Très attendue, la conférence de presse de jeudi à Abou Dhabi où on devait retrouver les deux pilotes Ferrari pour la première fois publiquement ensemble depuis leur crash du Brésil a accouché d’une souris. Et pour cause, l’Allemand ne s’y est pas présenté. Le quadruple champion du monde avait toutefois une bonne excuse : sa femme Hanna a donné naissance, la nuit précédente, à son troisième enfant, son premier petit garçon.



(...)