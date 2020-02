Williams Racing a présenté ce lundi matin sa nouvelle monoplace pour la saison 2020 de Formule 1: la FW43. Le nouveau bolide conçu par l'illustre écurie de Claire Williams se veut une évolution du modèle de l'année précédente. L'équipe basée à Grove a pris soin de commencer son développement très tôt en 2019 et de faire disparaître les tares qui accablaient l'ancienne FW42.

Esthétiquement, la FW43 ressemble beaucoup à sa devancière avec un museau rond. On notera des ouvertures de pontons très fines, à la manière de ce que Ferrari nous a habitués ces dernières années. Preuve de l'apogée de la réglementation technique actuelle, l'arrière de la voiture est très fin afin d'optimiser au maximum l'écoulement de l'air.

Au niveau de la livrée, cette nouvelle Williams est beaucoup plus réussie par rapport à son aïeule qui était parfois assimilée à un tube de dentifrice. La base de la FW43 reste blanche mais avec des touches de bleu clair et des pontons ainsi qu'un aileron arrière rouge pour rappeler le sponsor-titre ROKiT qui prend de l'importance par rapport à 2019.

George Russell et Nicholas Latifi auront la lourde tâche de faire oublier 2019 qui fut la pire saison de l'histoire de Williams Racing avec seulement un point inscrit sur tapis vert par Robert Kubica à Hockenheim. Le Britannique et le Canadien auront à coeur de se battre pour le Top 10 en course et de se mêler à la bagarre en milieu de grille.