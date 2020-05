A la fin du siècle dernier, Williams était une des écuries les plus prospères de la Formule 1. Championne du monde avec Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve, la formation passée de Didcot à Grove a enquillé victoires et titres. Qui aurait crû qu'en 2020, la formation créée par Sir Frank Williams soit aux abois ?

La vénérable équipe britannique subit de plein fouet la crise économique aggravée par le Covid-19. Une récession très mal venue puisque la holding dont elle fait partie a achevé l'exercice 2019 avec un déficit de 15 millions d'euros. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, elle vient d'annoncer la rupture de son partenariat avec la société spécialisée dans les smartphones ROKiT qui était par ailleurs son sponsor-titre...

Afin de sauver son entreprise, Williams se dit donc prête à recapitaliser son écurie, voire à la vendre totalement si une offre concrète est faite. "Le Conseil d'Administration de la holding examine les options stratégiques qui s'offrent à la société", indique Williams dans un communiqué. "Les possibilités envisagées comprennent entre autres la mobilisation de nouveaux capitaux, la cession d'une partie minoritaire de WGPH (Williams GP Holdings), la cession d'une partie majoritaire, y compris la vente de l'ensemble de la société. La société annonce le début d'un processus de vente formel."

"Des discussions préliminaires avec un petit nombre de parties concernant un investissement potentiel dans la compagnie ont été initiées. Nous n'avons aucune certitude qu'une offre sera faite. Le CA de WGPH se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au processus à tout moment.", souligne l'écurie.

Parmi les repreneurs potentiels de l'écurie dont la dernière victoire remonte à 2012, un nom ressort : Dmitry Mazepin. Vu que Renault poursuivra bien son implication en Formule 1, l'oligarque russe pourrait s'offrir une solution de repli avec Williams. Ce serait également l'occasion de placer son fils Nikita, à la manière de ce que Lance Stroll a fait avec Racing Point. La piste de Michael Latifi, père du titulaire actuel Nicholas, tient également la route...