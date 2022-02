Protégé de Zak Brown et membre incontournable de la reconstruction de McLaren ces dernières années, il aurait été étonnant qu'il aille voir ailleurs. Sans grande surprise, Lando Norris a prolongé avec l'écurie basée à Woking jusqu'en 2025. Il est vrai que le jeune Britannique n'est pas vraiment courtisé par d'autres équipes, lui qui est un pur produit

"Les équipes sont faites de personnes et je me sens chez moi chez McLaren", a déclaré Norris. "J’ai grandi avec cette équipe et je fais partie de cette aventure que nous partageons tous. La saison dernière a été une nouvelle grande étape, à la fois dans ma carrière et dans la performance de l’équipe. Je vois et ressens tout le travail, l’investissement et l’engagement de chacun pour que l’équipe soit en mesure de se battre pour des victoires et des titres à l’avenir."

"Tout cela me donne une énorme confiance pour l’avenir, c’était donc une décision naturelle de prolonger notre relation pour les prochaines années", a-t-il précisé.

Après avoir renoué avec le podium en 2019, McLaren a renoué avec la victoire l'an dernier grâce au doublé signé Daniel Ricciardo et Lando Norris à Monza. Avec l'avènement de la nouvelle réglementation technique, les Oranges espèrent enfin décrocher un nouveau titre mondial, le dernier remontant à 2008 avec Lewis Hamilton.

"L’opportunité d’étendre notre relation avec Lando reflète notre confiance dans son talent", a déclaré Andreas Seidl, le team principal de McLaren. "C’est aussi un signe d’engagement envers lui dans le but de décrocher le titre mondial à l’avenir"

L'an dernier, McLaren avait perdu la troisième place au classement des constructeurs au profit de Ferrari, les Rouges ayant été plus réguliers sur l'ensemble de la saison.