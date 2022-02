Après un dessin de la Haas et une show car d’une future Red Bull préférant garder encore quelques semaines ses secrets, Aston Martin a présenté, hier à l’usine de Gaydon, sa toute nouvelle F1.

"Nous sommes les premiers à lever le voile sur une vraie voiture de course qui prendra d’ailleurs la piste ce vendredi à Silverstone pour un tournage publicitaire", a expliqué le responsable presse Matt Bishop.

Un shake down déguisé duquel l’équipe tirera déjà quelques précieuses informations en vue des premiers essais hivernaux de Barcelone, du 23 au 25 février.

La première impression est bonne en voyant cette F1 aux célèbres couleurs british green dont les coutures ne sont plus roses mais citron vert pour un mélange de tons plus habituel pour la marque.

Grosses roues, plus petits ailerons, moins d’appendices aéro, l’AMR22 plaît à son quadruple champion de pilote Sébastien Vettel. "Je trouve que la règlementation destinée à réduire les coûts tout en favorisant les dépassements a tout son sens", a confié l’Allemand. "J’aime ce look futuriste, radicalement différent des F1 d’avant. Nous rentrons clairement dans une nouvelle ère."

Côté ambitions, l’équipier de Lance Stroll pour la deuxième année ne se mouille pas trop. "Toute l’équipe s’est tournée sur 2022 depuis longtemps", poursuit Vettel. "Mais bon, il ne faut pas sous-estimer nos concurrents. Pour moi, il n’y aura pas de réelle redistribution des cartes. Les favoris resteront les mêmes. On espère toutefois se rapprocher et faire mieux que notre septième place constructeurs. Mais ce ne sera pas évident car tout le monde veut viser la victoire. Je n’aurais pas ma place en F1 si ce n’était pas le cas. Mais il faut garder les pieds sur terre et ne pas se lancer dans des pronostics invraisemblables."

D’autant que le staff de l’ex-écurie Force India a bien changé avec le départ notamment du team manager Otmar Szafnauer. Il est remplacé par Mike Krack, un ancien de chez BMW et Porsche, tandis que l’équipe a engagé comme directeur technique Dan Fallows (ex-Red Bull).

"Après 60 ans d’absence, Aston Martin est revenu en F1 pour gagner à moyen terme", a déclaré le papa du second pilote et propriétaire du team, Lawrence Stroll. "Mais en F1 la performance ne s’achète pas. Il faut du temps pour accéder au sommet. D’abord réunir tous les éléments qu’il faut pour y arriver, puis les faire fonctionner ensemble. C’est pour cela que l’on s’est engagés pour cinq ans. Le défi est grand, mais tout le monde au sein de notre team croit qu’on est capables de le relever. J’ai hâte d’être aux premiers tests pour voir où l’on se situe par rapport à nos rivaux."

Dans l’espoir de faire vite oublier des débuts décevants en 2021 de la revenante écurie british green .