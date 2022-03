Qu’il semble déjà loin, le temps où les Mercedes tournaient autour de tout le monde. Depuis plusieurs jours, tous les protagonistes de l’écurie allemande tiennent des déclarations assez pessimistes. Beaucoup ont ri au nez de Hamilton, Wolff et compagnie car à plusieurs reprises par le passé, ils avaient tenu des propos identiques avant d’enfumer tout le monde lors des qualifications et de la course.