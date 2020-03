Annoncée à huis-clos dans huit jours, l'épreuve de Bahreïn devrait être annulée, tout comme le Vietnam le 5 avril

C'est devenu quasi inéluctable. C'est à une véritable pluie d'annulations à laquelle nous assistons ces derniers jours et heures pour faire face à une crise sanitaire mondiale sans précédent sur les cent dernières années.

Le sport passe logiquement au second voire troisième plan quand la santé et la vie des gens semble en danger. Et même si certaines interdictions peuvent paraître excessives, il est préférable de ne prendre aucun risque, personne ne voulant prendre la responsabilité de contribuer à la propagation du Covid-19.

Dès lors, il est même devenu quasi impensable que le GP de Bahrein de la semaine prochaine lance la saison, même à huis-clos. Plusieurs écuries ont déjà annoncé qu'elles n'iraient pas à Bahrein, une des contrées où le Coronavirus est le plus répandu. L'annulation du premier GP du Vietnam, voisin de la Chine, devrait également tomber dans les prochains jours.

La saison de F1 débutera-t-elle dès lors réellement en Europe, à Zandvoort, début mai ? Même là, il subsiste actuellement de gros doutes, tout comme pour les deux autres GP prévus en mai, Barcelone et Monaco.

« Il faut surveiller comment tout cela va évoluer, il est difficile de savoir où nous en serons dans deux mois, » a déclaré Christian Horner, le patron de Red Bull.

Du côté de la Principauté de Monaco, on se veut actuellement rassurant : « Les travaux d'aménagements du circuit ont débuté malgré la menace du virus. A l'heure actuelle, nous espérons donc toujours que les GP historique et moderne pourront avoir lieu, mais nous nous soumettrons bien sûr aux décisions des experts et des hautes instances, » indique un membre de l'Automobile Club de Monaco.

Face à l'ampleur de la pandémie et sa vitesse de propagation, il est juste de dire en ce moment que plus rien n'est sûr, que ce soit l'organisation du GP de Monaco, des 24H du Mans, de l'Euro 2020 de football et même des Jeux-Olympiques.