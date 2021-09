A cette occasion, Mick, le plus jeune fils du pilote, en a profité pour publier un rare cliché de son père et lui sur les réseaux sociaux. Sur la photo, on voit Mick petit garçon, aux côtés de son père visiblement à la plage. Père et fils sont assis sur des rochers au bord de la mer.



Une ancienne et attendrissante photo, puisque la famille de Schumacher refuse de s'épancher sur l'état de santé du sportif allemand. La publication a néanmoins touché les internautes, qui ont été nombreux à commenter la photo.



Si le film "Schumacher", disponible ce 15 septembre sur Netflix, est inédit, c'est parce que Corinna, l'épouse de Schumacher, a accepté de s'exprimer pour la première fois depuis l'accident de ski du sportif, il y a huit ans. Mick, lui aussi pilote de F1, s'est impliqué dans le documentaire "Schumacher", tout comme sa mère.



Dans les extraits du documentaire, publiés il y a quelques jours, cette dernière a donné de brèves et rares nouvelles de l'ex-pilote.