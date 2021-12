Le final du Grand Prix d'Abu Dhabi restera à jamais gravé dans l'Histoire de la F1. Alors que Lewis Hamilton semblait être sur la bonne voie pour remporter son huitième titre de champion du monde, un record, au circuit Yas Marina, son plus grand concurrent de la saison, Max Verstappen, en a décidé autrement en le doublant au dernier tour. Le tout, après quelques décisions controversées du directeur course. La victoire et le titre mondial se sont alors enfuis pour le Britannique chez qui un long silence radio s'opère depuis.

Son équipe allemande, Mercedes, avait même déposé une protestation, mais elle a été rejetée. Après de longues discussions avec Lewis Hamilton, l'écurie a finalement décidé de ne pas faire appel à cette décision.

Depuis, Lewis Hamilton alimente toutes les rumeurs possibles. Celle qui évoque une retraite sportive anticipée de Sir Lewis est certainement la plus répandue de toutes après des propos qui tendaient en ce sens de la part de son grand patron Toto Wolff.

Le petit frère de Lewis, Nicolas Hamilton, qui est lui aussi pilote automobile, a récemment tenu à rassurer les fans du Britannique sur l'état de santé psychologique de celui qui a remporté 7 fois le titre mondial de Formule 1. En direct sur le réseau social Twitch, le jeune homme de 29 ans a notamment assuré que son frère avait l'envie, et le besoin de faire une pause sur les réseaux sociaux : "Je pense que Lewis est juste en train de faire un break avec les réseaux sociaux. Je ne lui reproche pas, les réseaux sociaux peuvent être un endroit très toxique."

Nicolas Hamilton est toutefois serein pour le futur de son grand frère en se montrant optimiste. "Il n'a pas de problème. Il est cool, il va bien, il fait juste une pause."