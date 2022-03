La limite de 25 GP par an va bientôt être atteinte. La Belgique ne souhaite pas d'alternance et avance ses atouts et arguments. 98.000 billets déjà vendus pour le GP de Belgique 2022. Qui, espérons-le, ne sera pas le dernier...

La F1 d'après Covid-19 et de l'ère Netflix est plus populaire que jamais. Pas mal de pays veulent leur GP et Stefano Domenicali, nouveau boss de Liberty Media (la société dirigeant la F1) a rendu inquiets les fans belges et français en déclarant le week-end dernier à Barheïn. "Nous sommes aujourd'hui à 23 GP sur le calendrier (ndrl : le Qatar devrait bientôt être annoncé en remplacement de la Russie) et je pourrais en mettre trente."



(...)