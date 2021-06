Depuis son introduction au calendrier de la Formule 1 depuis 2014, le Grand Prix de Russie s'est toujours tenu à Sotchi, sur les rives de la Mer Noire, théâtre des anciens Jeux Olympiques d'hiver. Cela changera dès 2023 puisque l'épreuve mettra le cap au nord, plus précisément dans les faubourgs de Saint-Petersbourg.

Le Grand Prix déménagera à Igora Drive, un complexe situé à 54km de la cité des tsars et qui est constitué de pas moins de 10 pistes. Le circuit utilisé par les F1 a été dessiné par l'incontournable Hermann Tilke en 2017 et a reçu le Grade 1 de la FIA indispensable pour accueillir le Formule 1.

"Je suis heureux de confirmer qu’à la suite d’un travail intensif conjoint avec nos partenaires russes et d’une évaluation détaillée d’Igora Drive, la Formule 1 roulera sur cet incroyable circuit à partir de 2023,", commente Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1.

"Je suis impressionné par Saint-Pétersbourg et je pense que le Grand Prix de Russie à Igora Drive sera un événement incroyable.", a ajoute l'ex-team principal de FerrarI.

Plus de détails au sujet de la venue de la F1 à Saint-Petersbourg seront connus au cours des prochains mois. On espère évidemment que le circuit proposera plus de bagarres que Sotchi dont on ne gardera pas un souvenir ému...