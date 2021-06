Chassez le par la porte, il revient par la fenêtre ! Le Grand Prix de Turquie devait initialement se tenir au cours du mois de juin avant finalement de devoir passer son tour en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de Coronavirus.

Mais voilà: le retrait du GP nocturne de Singapour laisse une place vacante au calendrier de la saison 2021 de Formule 1 et c'est l'épreuve qui se tient sur le très beau circuit d'Istanbul qui récupère la place ! La course turque aura lieu du 1er au 3 octobre prochains.

"Nous sommes ravis de revenir en Turquie sur le circuit d'Istanbul Park", commente Stefano Domenicali, CEO de la F1. "Nous espérons avoir une autre course fantastique sur l'une des meilleures pistes du monde. Nous tenons à remercier la direction d'Intercity Istanbul Park et M. Vural Ak pour ses efforts personnels pour que cet événement puisse avoir lieu."

"Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter et il y a un énorme intérêt pour notre sport et l'espoir de nombreux endroits sur le globe d'avoir un Grand Prix", ajoute l'ex-team principal de Ferrari. "Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l'année et continuons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période."