C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel : le Grand Prix du Portugal est intégré au calendrier de la Formule 1 pour la deuxième année consécutive. L'épreuve lusitanienne se déroulera à nouveau sur le très beau circuit de Portimao en Algarve. Le Circus y avait déjà fait escale à l'automne dernier, Portimao ayant fait partie des épreuves de substitution suite aux annulations en pagaille dues à la pandémie de Coronavirus.

Les F1 se donneront rendez-vous dans le Sud du Portugal du 30 avril au 2 mai, entre Imola et Barcelone. Il s'agira de la troisième épreuve de la saison 2021. Pour l'heure, on ne sait toujours pas si la course se tiendra à huis clos ou non. L'an dernier, les spectateurs avaient été admis, mais de nombreuses contaminations avaient été recensées.

Le départ du Grand Prix du Portugal sera donné à 15 heures (GMT+1).