Après le GP, tout le monde était encore sous le choc. De l’accident de Romain Grosjean et de la manière dont il a été diffusé et rediffusé autant de fois pendant l’heure et quart durant laquelle on remettait la piste en état.

"Je suis dégoûté", n’a pas hésité à déclarer Daniel Ricciardo après la course. "OK, il était indemne, mais nous avions encore une course à courir, nous. Quel manque de respect pour sa famille mais aussi pour les nôtres que de montrer et remontrer les images d’une monoplace coupée en deux et d’un brasier alors que l’on doit encore disputer le Grand Prix."

Valtteri Bottas abondait dans le sens de l’Australien : "Il est clair que, dans un premier temps, je voulais comprendre ce qu’il s’était passé. Mais une fois suffisait. Il y a des limites tout de même. Les gens devant leur télé veulent-ils vraiment voir cela vingt fois ?"

Au-delà de cela, le patron de la F1 Ross Brawn a déclaré que même si Romain Grosjean s’en est finalement très bien sorti, une enquête approfondie serait menée sur le crash. "Il faut comprendre pourquoi le réservoir a explosé de telle manière et surtout pourquoi le rail a plié ainsi et eu l’effet d’un ciseau. Il n’a pas joué son rôle."

Il aurait même pu être fatal au Français…