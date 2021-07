Le GP de Grande-Bretagne a fait couler beaucoup d'encre ce dimanche. En cause, l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au départ de la course, poussant ce dernier à l'abandon alors que le Britannique allait l'emporter quelques heures plus tars à domicile malgré une pénalité.

Après l'épreuve, Max Verstappen avait ouvertement critiqué le septuple champion du monde qui s'était défendu d'avoir commis une faute.

Mais le patron du Team RedBull, Christian Horner en a remis une couche : "Lewis a gagné à Silverstone à 8 reprises, il n'a pas besoin d'effectuer ce genre de manoeuvres. C'est inacceptable", a-t-il déclaré, "J'espère qu'il est content de lui. Il a touché avec sa roue dans l'intérieur du virage et il sait qu'il ne doit pas faire cela. On ne fait pas cela à l'intérieur du Copse (le virage où a eu lieu le crash) dans ces conditions."

Horner a ensuite poursuivi : "Lewis a assez d'expérience pour savoir que c'est inacceptable. Je suis très déçu de voir qu'un pilote de son calibre fasse ce genre de manoeuvre. C'est dangereux, il a mis l'un de ses concurrents en danger. Heureusement, Max s'en est bien sorti", a-t-il expliqué avant de conclure, "peu importe ce que pense Lewis Hamilton, pour moi, c'est une victoire sans saveur."