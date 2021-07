Après une édition d'octobre à huis clos, les fans feront cette année un retour attendu sur les TotalEnergies 24 Hours of Spa, où ils pourront à nouveau vivre la sensation de suivre la course GT la plus compétitive au monde sur place. Mais en respectant des règles et un protocole sanitaire très stricts liés à la pandémie.

Dès à présent, les billets de la 73ème édition des deux tours d’horloge, qui aura lieu du 29 juillet au 1er août, sont en vente via le site officiel de l'épreuve www.totalenergies24hours.com.

Les fans qui ne pourront cette année accéder malheureusement à un paddock réservé aux compétiteurs, mécaniciens et leur "famille" (c'est en quelque sorte le 4e bulle) devront choisir entre trois « bulles » de maximum 5000 personnes selon nos informations, mais pouvant encore être réduit ou augmenté au dernier moment en fonction de la règlementation locale. La « Bulle 1 » couvrira la zone allant du virage de La Source à celui de l’Eau Rouge plus communément appelé Raidillon, la « Bulle 2 » longera la longue ligne droite de Kemmel, tandis que la "Bulle 3" ira de la chicane des Combes au Double Gauche. Chacune de ces « Bulles » disposera de son propre accès, d’un parking, de toilettes et d’une buvette.

Les détenteurs de billets munis d'un masque pourront se déplacer librement dans leur propre zone tout en respectant la distanciation sociale (là franchement cela va être compliqué et incontrôlable) mais doivent fréquenter une seule et même zone pendant les quatre jours de l'épreuve. Le camping n'étant pas autorisé cette année, les fans devront quitter le circuit à la fin de chacune des journées (sauf à partir de samedi) et ne pourront regagner que « leur » zone.

Les personnes souhaitant assister à la manifestation devront en outre être en possession d’une preuve d'un test PCR négatif réalisé maximum 72 heures précédant la première entrée dans l’enceinte du circuit, ou d'un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant.

Les billets pour le jeudi sont en vente au prix de 25€. Ils offriront la possibilité aux fans de profiter de 12 heures d’intense activité en piste avec plusieurs séances des TotalEnergies 24 Hours of Spa avec en bouquet final les qualifications (20h50) et les essais de nuit (22h30).

Vendus 40 euros, les billets pour le week-end permettront aux fans d'être présents les vendredi, samedi et dimanche, d’accéder aux nombreuses courses des séries supports et d’assister à la spectaculaire Super Pole le vendredi soir. Puis, samedi, la course GT la plus compétitive au monde débutera à 16h30 pour s’achever sous le drapeau à damier dimanche après-midi.

Il faudra également réserver sur le site sa place de parking à 10 euros par jour ou 20 euros pour le week-end.

Voilà des mesures tout de même assez contraignantes, mais qui permettront aux vrais fans des 24H de tout de même savourer sur place une édition s'annonçant plus disputée que jamais.