Cette course, initialement prévue pour le 21 novembre, ne peut avoir lieu pour la deuxième année consécutive en raison de la réglementation stricte en matière d'entrée dans le pays et des quarantaines imposées. La Formule 1 prévoit de publier dans les semaines à venir un calendrier révisé des courses, rendu nécessaire par une série d'annulations. Il n'y a pas eu de confirmation officielle de la première course au Qatar jusqu'à présent. La semaine dernière, le Grand Prix du Japon prévu le 10 octobre a été annulé, et il n'y aura pas non plus de courses au Canada et à Singapour. Des doutes persistent également quant à la possibilité d'organiser des courses au Mexique (31 octobre) et au Brésil (7 novembre), et la situation en Turquie (3 octobre) et même à Austin (24 octobre) sont également incertaines en raison du Covid-19.

Il semble désormais possible que la saison de Formule 1 se termine par un triple événement dans le désert. Déjà, les deux dernières courses de la saison sont prévues en Arabie Saoudite (5 décembre) et à Abou Dhabi (12 décembre). Une autre course une semaine plus tôt, au Qatar, faciliterait l'organisation logistique.

Le circuit de Losail, au Qatar, accueille les courses de MotoGP depuis 2004.

La Formule 1 espère toujours présenter une saison avec 23 Grands Prix. Comme les courses en Europe ne sont plus possibles aussi tard dans l'année, les alternatives manquent. C'est pourquoi une autre course à Bahreïn est également envisagée.