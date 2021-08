Le 31 août 2019, Anthoine Hubert disparaissait au sommet du Raidillon, lors d’une course de Formule 2. Deux ans plus tard, jour pour jour, les débats autour du plus célèbre virage du monde font toujours rage.

Le blabla autour de ce juge de paix mythique ne date pas d’hier. Nous sommes récemment retombés sur une vidéo datant de 1994 où Thierry Boutsen faisait part de ses inquiétudes. "Nous sommes entrés dans une époque où la sécurité compte beaucoup mais le Raidillon demeure un endroit très critique", indiquait-il alors. "Il faut faire quelque chose. Cela fait depuis plus de dix ans qu’on en parle. Il ne faut plus le passer à 310 km/h comme c’est le cas maintenant."