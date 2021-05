Nous devrions assister à un Grand Prix de Monaco passionnant ce dimanche. Pour une fois, le sempiternel chassé-croisé entre Mercedes et Red Bull est rompu. Quatre teams peuvent légitimement viser une place sur le podium, et trois peuvent gagner. La Principauté est ainsi faite : sur un circuit pas comme les autres, les cartes sont redistribuées et un outsider peut décrocher le jackpot.

On rigolait des Ferrari il y a encore quelques mois. Les Italiens préféraient même soutenir AlphaTauri, l’ex-écurie Minardi, en désespoir de cause...