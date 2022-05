Comme chaque jeudi, nous vous proposons de faire partie de nos choix éditoriaux. Cette semaine, c'est la Formule 1 qui a été plébiscitée.

Un de plus, diront certains. Mais pas n'importe lequel. Le premier Grand Prix de Miami de l'histoire de la F1 particulièrement attendu. Après un teasing de presqu'un an, l'épreuve floridienne va connaitre son baptême de feu ce week-end. Avec son cadre enchanteur dans une des plus grandes villes des Etats-Unis, cette nouvelle course est un des bébés de Liberty Media, qui veille à la destinée de la Formule 1 depuis 2017. Les Américains ont durablement transformé l'image du championnat.