Il faut savoir lire entre les lignes quand on évolue en F1. Ou plutôt décrypter certaines paroles et attitudes.

Le verdict ne fait plus aucun doute. Georges Russell sera l'équipier de Lewis Hamilton en 2022. Pour assurer l'avenir dans un cocktail explosif entre les deux Britanniques.

« J'hésite entre la stabilité de Valtteri et le talent de Georges, » avait déclaré Toto dans une interview à Bild dix jours avant le GP de Belgique. Pas très sympa pour Bottas, pilote qu'il manage en plus d'être son patron. « Je voulais plutôt dire par là qu'il faut donner sa chance aux jeunes. Toutes les grandes écuries font aujourd'hui confiance à des jeunes sauf nous. Il y a Max chez Red Bull, Lando chez McLaren, Charles et Carlos chez Ferrari. Il faut penser à l'avenir. George est certainement un des meilleurs pilotes du plateau. »

Pas besoin d'être grand clerc pour déchiffrer le message. Et Russell, rassuré sur son avenir, l'a prouvé samedi dernier en excellant en qualifications sous la pluie de Francorchamps. Un tour de magie sur sa modeste Williams lui permettant de se glisser en première ligne, entre les deux candidats au titre Max Verstappen et son futur équipier Lewis, treize millièmes derrière. Une performance qui lui vaudra neuf points et son premier podium sans courir le lendemain.

A côté de ses pompes, Bottas, lui, n'a pu faire mieux que le 8e chrono.

Toto Wolff ne laissera pas son pilote à pied. Comme Kimi Raikkonen quand il été remercié par Ferrari, son manager lui a arrangé une fin de carrière en tant que premier pilote soit chez Alfa Romeo (justement à la place de son compatriote), soit chez Williams.

« Ce n’est pas seulement notre décision, mais il y a d’autres parties impliquées et vous devez toujours procéder avec respect et diligence, » explique le boss de Mercedes. « La question que l’on m’a posée est de savoir si j’ai pris ma décision. J’ai répondu que oui, mais je ne suis pas le seul à être impliqué dans cette décision. Il y a des parties prenantes impliquées que nous devons respecter et tant que les contrats ne sont pas signés, cela n’a aucun sens d’annoncer quoi que ce soit. »

Il ne faudra plus attendre longtemps maintenant que Kimi Raikkonen a officialisé sa retraite. Les dominos et les infos pourraient même tomber dès cette fin de semaine à Zandvoort...