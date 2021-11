Le huitième titre de champion du monde des pilotes s'éloigne de plus en plus pour Lewis Hamilton. Max Verstappen compte désormais 19 points d'avance sur le Britannique après sa victoire au Mexique ce dimanche. "C'est un gros retard et Max gagne beaucoup. Si Red Bull conserve cette forme, alors nous avons un problème", expliquait Hamilton après la course.

Si le septuple champion du monde de Formule 1 reconnaissait volontiers la suprématie de la Red Bull ce week-end, il estime que le succès de Verstappen a été facilité par... son propre équipier, Valtteri Bottas. Les deux Mercedes sont parties du premier rang au Mexique et dans un scénario idéal, Bottas aurait dû "abriter" Hamilton jusqu'au premier virage avant de le laisser passer. Mais le Finlandais n'a pas pris un bon départ et son équipier s'est rapidement retrouvé à ses côtés. Verstappen voyant l'espace laissé libre par Bottas s'est engouffré pour prendre le premier virage en tête.

"J'ai protégé mon côté du circuit, pour que personne ne puisse nous dépasser", a déclaré Hamilton, "J'ai regardé dans mon rétroviseur pour juger de l'écart avec les Red Bull et je pensais que Bottas ferait la même chose. Mais il a laissé la porte ouverte pour Max."

Hamilton n'était pas le seul dans le clan Mercedes à reprocher une certaine passivité à Bottas. Le grand patron de l'écurie allemande, Toto Wolff en voulait lui aussi au Finlandais : "Ce genre de choses ne peut pas arriver. S'il avait roulé un peu plus à gauche, Verstappen n'aurait pas pu le dépasser. Là, il est resté planté."

Les dernières semaines de Valtteri Bottas chez Mercedes s'annoncent houleuses. Le Finlandais rejoindra Alfa Romeo la saison prochaine.