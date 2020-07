Une mauvaise nouvelle pour l'écurie.

Les Ferrari n'ont pas traîné pour se mettre des bâtons dans les roues ! Dès le premier tour, Charles Leclerc a percuté Sebastian Vettel et les deux pilotes se sont accrochés. Le Monégasque a essayé de prendre l'intérieur de son coéquipier mais rien ne s'est passé comme prévu. Il a été propulsé sur l'allemand en rebondissant sur les vibreurs. Vettel a directement abandonné car il n'avait plus d'aileron arrière à la suite du carambolage. Deux tours plus tard, Leclerc connaissait le même sort à cause de différents dommages à cause du crash.