Stéphane Ratel a communiqué ses intentions à ses clients

Alors que la pandémie de Covid-19 ne semble pas avoir encore atteint son pic dans des pays comme la France, l'Angleterre ou la Belgique, on se réorganise déjà comme on peut dans la plupart des championnats pour une éventuelle reprise que l'on espère bien sûr la plus rapide possible, mais que l'on ne peut pas précipiter non plus sous peine de réduire les efforts du monde entier à néant.

Ainsi, SRO propose encore à ses teams trois calendriers provisoires différents avec une reprise des courses, au plus tôt, fin juin à Zandvoort "pour autant que la majorité des teams et pilotes puisse être présente." Car au-delà de l'autorisation de réorganiser des courses dans certains pays, il faudra voir bien sûr ce qu'il en est de la liberté de circuler et de franchir les frontières pour des équipes issues de pays actuellement toujours confinés. Ainsi, l'Angleterre qui a décrété l'interdiction de tout événement automobile sur son territoire jusqu'à fin juin, autorisera-t-elle les teams à quitter l'île avant?

Dans le meilleur des cas, la première sortie pour tous les teams GT3 serait prévue les 16 et 17 juin à Francorchamps pour le "Test Day" des 24H de Spa. "Une date à confirmer très rapidement," indique Stéphane Ratel. Et dépendant bien sûr de la décision des autorités belges mais aussi françaises, britanniques, italiennes, allemandes et autres.

Dans le pire des cas actuellement imaginé par SRO Group, la saison 2020 démarrerait du 22 au 26 juillet à Francorchamps. Avec ou sans public? "Ce sera à voir avec les autorités belges qui songent éventuellement à interdire les festivals de l'été. Il faudra voir comment ils considèrent un événement comme le nôtre. Mais nous sommes prêts à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour les spectateurs voire à disputer le double tour d'horloge à huis-clos plutôt que de reporter la date," indique l'organisateur français. Une solution ultime qui serait triste bien sûr pour le public, mais vitale peut-être pour les teams et les organisateurs.