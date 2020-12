On a déjà beaucoup parlé du Halo, cet arceau de sécurité monté au-dessus de la tête du pilote et imposé depuis 2018. Sans lui, Romain Grosjean ne serait aujourd’hui très certainement plus de ce monde. Mais il n’est pas le seul et c’est la combinaison de plusieurs éléments liés à la sécurité, mais aussi l’entraînement du pilote, qui lui ont permis de devenir le héros du week-end.

1. La cellule de survie