Les amateurs de la série peuvent avoir le sourire: la Formule 1 rempile pour deux saisons supplémentaires sur Netflix

Formule 1

Porté par un record d'audiences pour la dernière saison de sa série "Drive to survive" sur la Formule 1, le géant du streaming Netflix va rempiler pour une cinquième et une sixième saison, ont annoncé jeudi la plateforme vidéo et le promoteur du Championnat du monde, Formula One.