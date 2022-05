Les Belges au GP de Monaco : une longue histoire d'amour Formule 1 Martin Businaro © DR

Lucien Bianchi et Jacky Ickx sont nos deux nationaux à être monté sur le podium en Principauté.



C'est de notoriété publique qu'une petite colonie belge a pris ses quartiers à Monaco depuis de nombreuses années déjà. Qu'ils soient issus du monde sportif, des affaires ou du show-biz, ils ont pignon sur rue dans un des endroits les plus glamours de la planète. On pense notamment à Thierry Boutsen qui est installé sur le Rocher depuis longtemps déjà où il gère avec succès une société spécialisée dans le courtage de jets privés. Le noir-jaune-rouge fut également bien présent sur le Grand Prix de F1 principautaire. Ils sont ainsi une dizaine à avoir pris au moins un départ en terre monégasque tandis qu'une poignée, dont le célèbre Olivier Gendebien ou notre Eric Van de Poele national, ont tenté en vain de se qualifier.