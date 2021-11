Les deux fleurons du groupe Volkswagen que Audi et Porsche devraient annoncer leur arrivée en F1 à l'horizon 2026 au cours du mois de décembre. La date du 15 revient souvent. La future réglementation moteur, qui doit être introduite dans cinq ans mais dont les contours sont encore flous, a incité les firmes d'Ingolstadt et de Stuttgart à s'engager dans le championnat.

VAG a pris part aux récents pourparlers entre la F1, la FIA et les constructeurs déjà engagés que sont Mercedes, Ferrari et Renault (Alpine) sur la façon dont la prochaine génération de moteurs sera définie. La prochaine architecture moteur mettra encore plus en exergue hybride du moteur actuel de F1, ce qui correspond aux visions d'Audi et Porsche.