Retour sur ces monoplaces qui ont marqué la F1 au fer rouge lors des années 70 et 80.

Disparu il y a exactement 38 ans aujourd’hui, Gilles Villeneuve était indissociable d’une ère totalement folle de la Formule 1 : celle du turbo. La première. La vraie. Celle où les monoplaces étaient particulièrement sauvages à piloter, avec des puissances dépassant les 1500 chevaux en qualifications et des « turbo lags » interminables. A cette occasion, nous revenons sur les dix monoplaces ayant le plus marqué cette période que nombre de quinquas et sexagénaires évoquent encore aujourd’hui avec des trémolos dans la voix.