Interlagos va retrouver la Formule 1 ce week-end. Pour la 3e édition consécutive du Grand Prix du Brésil, les pilotes nationaux brilleront par leur absence. Depuis l’introduction de l’épreuve auriverde en 1973 et ce jusqu’en 2017, au moins un Brésilien a pris le départ. Si on excepte les deux piges de Pietro Fittipaldi chez Haas à Sakhir et Abou Dhabi en 2020, le pays sud-américain brille par son absence sur les grilles de départ depuis bientôt quatre ans.

(...)