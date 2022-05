La F1 à Monaco, c’est comme la dinde à Noël. Créée en 1929, cette course dans les rues de la Principauté fait partie des traditions. Même si avec le temps certaines se perdent. Ainsi cette année, pour la première fois, les monoplaces les plus rapides du monde n’ont pas pris la piste le jeudi de l’Ascension. Elles s’élanceront pour les premiers essais libres ce vendredi après-midi à 14 h, comme sur un GP normal.

Paradoxalement, la course sans doute la plus ennuyante de la saison, une véritable procession sans quasi aucune possibilité de dépassement, est aussi la plus regardée. Avec les 500 Miles d’Indianapolis, qui se disputeront dimanche aussi, et les 24H du Mans dans deux semaines, le GP de Monaco est considéré comme une des plus grandes épreuves automobiles au monde. Sans doute en raison du cadre prestigieux de ce circuit urbain, entre le rocher princier, les hôtels de luxe, le casino royal et l’un des ports méditerranéens les plus huppés où il y a plus d’huile que de sardines. Le côté bling-bling attire même les stars du Festival de Cannes sur une grille aux allures de Croisette où pour les rois du selfie, l’important n’est pas de voir mais d’être vu.