Bonne nouvelle et elles sont plutôt rares en ces moments difficiles pour tous. Dix semaines après le début du confinement en Chine, le 24 janvier dernier, des voitures de course (Porsche Supercup) se sont remises à tourner ce vendredi sur le circuit F1 de Shanghai lors d'un événement privé, une sorte de "track day", révèle le site F1i.





Même si l'accès au pays reste très limité au monde extérieur (les détenteurs d'un visa de touriste sont toujours interdits et toutes les personnes venues d'Europe sont placées en quarantaine durant 14 jours), si beaucoup de masques ne sont pas encore tombés, si les écoles, les cinémas ou les parcs d'attractions restent encore fermés, la vie reprend peu à peu un cours presque normal.



Ainsi, les dirigeants du circuit annoncent une première course nationale le 26 juin (dans plus de deux mois et demie quand même!), tandis que les organisateurs du championnat chinois de F4 ont récemment sorti un tout nouveau calendrier avec un premier meeting à Ningbo les 23 et 24 mai et une fin de saison en novembre à Shanghai dans le cadre apparemment du Grand Prix reprogrammé (la date initiale était les 18 et 19 avril). La FIA et Liberty Media n'ont encore fait aucune communication à ce sujet, mais les directeurs de teams ont reçu une explication pour les droits d'engagement doublés pour cette ultime épreuve courue en lever de rideau de la F1.



Si l'on transpose le délai de dix semaines chez nous, cela signifierait que l'activité pourrait reprendre aux alentours du 27 mai sur nos circuits. Même si, bien sûr, un pays n'est pas l'autre, la propagation d'un virus n'est pas une science exacte et surtout le respect des mesures de confinement (et surtout les moyens de répression dans nos démocraties) ne sont pas identiques. Mais si c'est encore loin, il y a donc une lueur d'espoir venue d'Asie, là où le cauchemar a commencé...