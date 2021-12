On n’a pas dû attendre la course programmée ce dimanche soir pour voir le championnat peut-être définitivement basculer dans un camp. Au grand dam des fans néerlandais et de tous ceux qui souhaitent voir un renouveau au sommet de la pyramide de la F1, c’est Max Verstappen qui a pris un coup sur la tête lors des qualifications.

Le pilote Red Bull a-t-il voulu trop en faire ? Etait-il au-delà des capacités permises par sa monture ? En tapant le mur à quelques hectomètres de la ligne d’arrivée alors qu’il s’apprêtait à réaliser un tour de folie, le fils de "Jos the Boss" a mis de l’eau au moulin à ceux qui disent qu’il gaspille trop d’occasions de marquer des points précieux. En attendant, Max ne peut pas chercher d’excuse.

(...)