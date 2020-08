Cinq jours après une des arrivées les plus chaotiques de l’histoire avec un Lewis Hamilton s’imposant avec une roue avant gauche déchiquetée, la F1 se retrouve à nouveau ce week-end à Silverstone pour la cinquième course de la saison.

Comme en Autriche déjà début juillet, on bisse. Après le GP de Styrie et avant le GP de l’Eifel ou d’Émilie-Romagne, on aurait pu rebaptiser le deuxième rendez-vous anglais GP du Northamptonshire. Mais les dirigeants de la F1 ont trouvé plus original. On assistera en effet ce dimanche au GP du 70e anniversaire de la F1. Certes, la date de la première course de F1 est déjà dépassée de quasi trois mois (c’était le 13 mai 1950). Mais, cela tombe bien, l’histoire a débuté justement à Silverstone avec le premier succès de l’Alfa Romeo 158 de Giuseppe Farina à du 151,324 km/h de moyenne. C’était devant 150 000 spectateurs. Ce week-end encore, pandémie oblige, il y en aura zéro…



