Le champion du monde Lewis Hamilton a conclu en beauté la saison 2019 de Formule 1.

Le Britannique de Mercedes a dominé le Grand Prix d'Abou Dhabi, 21e et dernière manche de la saison, dimanche, sur le circuit de Yas Marina (5,554 km). Hamilton, dont c'est la 11e victoire de l'année, a devancé le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen et le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc. Ce dernier fera l'objet d'une enquête après la course pour une irrégularité au niveau de la quantité d'essence présente dans sa voiture.

Parti en pole, Hamilton conservait sa première place. Derrière lui, Leclerc passait de la troisième à la deuxième place au détriment de Verstappen. Le Néerlandais devait ensuite résister à l'attaque de Vettel.

Alors qu'Hamilton prenait le large, Verstappen dépassait Leclerc au 32e tour et lâchait aussitôt le Monégasque.

Dans ce dernier Grand Prix, le spectacle était assuré par Bottas. Le Finlandais, contraint à s'élancer de la 20e et dernière position pour un remplacement de moteur sur sa Mercedes au-delà du quota autorisé par saison, remontait jusqu'à la 4e place.

La victoire d'Hamilton n'était pas mise en danger. Hamilton signe le 84e succès de sa carrière, ce qui le rapproche un peu plus du record absolu de Michael Schumacher (91). Avec 11 victoires en 2019, comme en 2014 et 2018, le Britannique égale son record personnel sur une saison.

Verstappen franchissait la ligne en deuxième position, devant Leclerc, qui résistait au retour de Bottas. Le résultat du Monégasque sera cependant analysé par les commissaires après la course. Une enquête a en effet été ouverte avant le départ en raison d'une "différence significative entre la déclaration de l'équipe et la quantité de carburant à l'intérieur de la voiture".

La saison s'achève ainsi sur le sixième titre de Lewis Hamilton. Son équipier Valtteri Bottas est vice-champion du monde. Les deux pilotes permettent à Mercedes de remporter le championnat des constructeurs pour la sixième fois consécutive. Verstappen prend la troisième place devant Leclerc.

La Formule 1 reviendra le 15 mars avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne.