Lewis Hamilton est toujours bien vivant ! Aperçu à Los Angeles par des paparazzi, le septuple champion du monde a également fait une apparition dans une vidéo publiée par Mercedes-AMG sur la plateforme Weibo afin de transmettre les bons voeux pour le nouvel an chinois. "Je vous souhaite un joyeux nouvel an chinois. Que la nouvelle année vous apporte de la chance et tout ce que vous souhaitez", lâche sobrement Hamilton avant d'être rejoint par son nouvel équipier George Russell.On devrait revoir rapidement Hamilton puisque la présentation de la nouvelle Mercedes est attendue pour le 18 février, cinq jours avant les premiers essais à Barcelone.