C'est depuis un stand de Silverstone où la W13 va recevoir son baptême de la piste ce matin aux mains de George Russell qu'a été présentée la nouvelle Mercedes F1. Un changement fondamental avec une toute nouvelle monoplace qui n'a plus rien à voir avec la monoplace de 2021 compte tenu de la nouvelle règlementation et même un look différent avec le retour au gris de base des "Flèches d'Argent" avec pas mal de rouge au sommet de la boîte à air pour Inéos, un aileron arrière et une grosse vague turquoise sur les pontons en l'honneur de Pétronas. Avec la Ferrari présentée hier, la nouvelle Benz AMG est sans doute déjà la plus belle des F1 2022.

"C'est assez incroyable, irréel d'avoir réussi à aligner huit titres des marques," a déclaré le boss Toto Wolff. "Mais là on repart clairement de zéro et rien ne garantit que nous serons encore les meilleurs. On l'espère bien sûr et pas mal d'efforts ont été mis par les 2000 employés de notre structure pour offrir à nos pilotes une voiture capable d'aller chercher une 9e couronne constructeurs et un 8e titre pilotes pour Lewis qui entame sa dixième saison avec nous. Franchement, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur line-up avec le meilleur élément de notre filière jeune pour représenter la jeune génération et notre champion de toujours."

Un Lewis Hamilton sorti du silence il y a quelques jours: "Il n'a pas été facile pour moi de digérer les événements d'Abu Dhabi. J'ai pris du recul, passé du temps en famille, mais là je me sens prêt à attaquer une nouvelle saison. Honnêtement, je n'ai jamais dit ou pensé arrêter ma carrière en F1. J'aime trop ce que je fais, j'aime la famille Mercedes et je vais viser un 8e titre cette année. Je suis excité par ces nouvelles F1 et par l'énergie positive générée par mon jeune nouvel équipier. Il insuffle quelque chose de nouveau dans le team. Je suis sûr qu'on va bien collaborer."

Intelligent, posé, George Russell n'est pas un novice. Il a intégré la filière Mercedes il y a plus de dix ans à l'époque du karting et côtoie déjà les membres du team F1 depuis six ou sept ans. Il va entamer sa quatrième saison en F1 après trois chez Williams et a même déjà disputé un GP à Bahreïn il y a deux ans avec Mercedes pour remplacer Lewis atteint du Covid-19.

"C'est quelque chose de naturel pour moi d'intégrer cette équipe," a confié le jeune loup britannique resté très prudent sur ses réelles ambitions qui sont bien sûr de remporter ses premiers Grands Prix. "Je ne démarre pas avec des idées préconçues. Tout est nouveau, l'équipe, la voiture, les règles, les pneus. Je n'ai pas d'objectif particulier en tête. Je vais donner le meilleur de moi-même et travailler beaucoup car la clé sera certainement le développement de notre auto en cours de saison. On va se focaliser là-dessus."