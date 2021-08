Lewis Hamilton face à Max Verstappen, c’est le duel, enfin équilibré cette année, qui passionne non seulement les inconditionnels de F1, mais aussi désormais le grand public.

Un match serré entre l’expérimenté septuple champion du monde et sa bonne étoile Mercedes d’une part, le jeune loup fougueux et audacieux sur sa Red Bull-Honda de l’autre.

Une lutte qui a connu trois épisodes palpitants au cours des derniers mois. Après un début de saison où le ‘King’ britannique a semblé courir derrière sa proie belgo-néerlandaise, il y a d’abord eu le GP fou de Bakou. Alors qu’il avait course gagnée, Max voyait le pneu de sa RB16 exploser en pleine ligne droite à quelques tours de l’arrivée. Son rival voyait là une occasion en or de revenir au score mais confondait vitesse et précipitation lors du redémarrage et tirait tout droit dans l’échappatoire à la suite d’un freinage trop tardif pour tenter de doubler le futur vainqueur Sergio Pérez.