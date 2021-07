"Je l'ai doublé, je me suis placé à droite et j'étais assez loin à sa hauteur, mais j'ai ensuite pu voir qu'il n'allait pas se replier, nous sommes entrés dans le virage et nous sommes entrés en collision. Bien sûr, ce n'est jamais de cette façon que je veux gagner une course mais ces choses-là arrivent. Quand quelqu'un est trop agressif, ces choses-là arrivent forcément. J'espère simplement qu'il va bien et j'ai hâte de participer à de nombreuses autres courses contre lui", a déclaré le septuple champion du monde en conférence de presse après son 99e succès en F1.

Tant Verstappen que Christian Horner n'ont pas manqué de critiquer le pilote de Stevenage, vainqueur malgré une pénalité de 10 secondes. Le patron de l'écurie Red Bull a notamment estimé que cet incident gâchait la victoire de Lewis Hamilton. "Je n'ai rien à dire à Christian, si ce n'est que la victoire n'est pas vaine", a lancé Hamilton.

"Je n'ai pas vraiment vu les images, j'en ai vu un extrait rapide quand je suis retourné au garage, mais je vais avoir le temps de le faire et d'y réfléchir. Mais de mon point de vue pour l'instant, je ne pense pas avoir de raison de m'excuser pour quoi que ce soit. J'ai entendu que Max était à l'hôpital et cela m'inquiète clairement. Personne parmi nous ne veut que l'un d'entre nous se blesse un jour, ça n'a jamais été mon intention évidemment. Donc j'espère vraiment qu'il va bien. Je l'appellerai après. Il est important pour nous tous de prendre du recul car les émotions sont fortes."

Les deux pilotes, en lutte pour la couronne mondiale, se tiennent en huit points après 10 rendez-vous. Le Britannique a 36 ans et compte 7 sacres, le Néerlandais est âgé de 23 ans et court lui après un premier titre.

"Quand j'étais plus jeune, j'étais probablement aussi agressif, peut-être pas autant que Max, mais assez agressif tout de même. Je suis beaucoup plus âgé maintenant et je sais que le championnat est un marathon, pas un sprint, donc j'ai une meilleure vision de la façon dont j'aborde ma course. Mais c'est une vraie bataille et je pense que cette année, il a été très agressif et, la plupart du temps, j'ai dû céder et éviter les incidents avec lui pour rester en vie et me battre plus tard dans la course."