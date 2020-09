Le pilote Mercedes vise sa 91e victoire à Sotchi.

Depuis qu’Herman Tilke a transformé le parc olympique de Sotchi en circuit de F1 en 2014, les Mercedes y sont invaincues. Après deux succès de Lewis Hamilton, ce fut au tour de Nico Rosberg en 2016, de Valtteri Bottas en 2017 puis à nouveau du Britannique ces deux dernières années.

C’est dire si les W11 s’élancent grandissimes favorites ce week-end au pays de Poutine. Surtout quand on connaît la crise que traverse actuellement Ferrari étrennant ici quelques évolutions aérodynamiques et les récents soucis de moteur (Honda) affectant la Red Bull et le moral de Max Verstappen.