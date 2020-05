Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1, n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers.

Dans une interview donnée au site officiel de la discipline reine du sport automobile, le pilote britannique de l'écurie Mercedes a avoué modifier son pilotage chaque année pour s'améliorer encore et encore.

"Vous pouvez toujours vous améliorer", a déclaré le natif de Stevenage. "Nous n'avons pas gagné toutes les courses la saison dernière et nous avons trébuché dans certains domaines." "Je cherche par exemple à perfectionner ma communication avec mon équipe ainsi qu'avec les mécaniciens présents à l'usine. Mais en tant que pilote, je veux toujours être plus performant", a expliqué Lewis Hamilton. "Pour ce faire, ma technique de pilotage évolue chaque année. Cette saison par exemple, nous avons les mêmes pneus que l'année dernière. Nous avons beaucoup souffert à cause de nos gommes en 2019, c'est pourquoi je vais devoir apporter quelques petites modifications avec la nouvelle voiture."

Chez Mercedes depuis 2013, Hamilton possède un contrat jusqu'au terme de la présente saison. Pour lui, il n'est pas urgent de conclure un nouvel accord avec Toto Wölff, directeur de l'écurie basée en Angleterre. "Nous n'avons pas encore discuté. Je ne suis pas stressé et je fais confiance à Toto. Nous savons quels sont nos objectifs respectifs et nos engagements. Je ne ressens pas spécialement la nécessité de régler ça rapidement", a ajouté Hamilton, qui fait désormais office d'ancien sur la grille de départ avec ses 35 printemps. "J'entre potentiellement dans la dernière période de ma carrière sportive et, évidemment, vous voulez la rentabiliser financièrement mais il s'agit davantage des résultats", a-t-il ponctué. La saison de Formule 1 est largement chamboulée par la pandémie de Covid-19. Elle devait débuter le 15 mars à Melbourne, en Australie, mais tous les rendez-vous depuis lors ont été annulés ou reportés. La reprise est actuellement prévue pour le 5 juillet en Autriche, sur le circuit de Spielberg.