Quelle fin de Grand Prix ! Dans la chaleur du circuit de Silverstone, les pneus ont joué un bien vilain tour aux pilotes Mercedes. Valtteri Bottas a crevé à l'avant-droit à trois tours de l'arrivée, de quoi lui faire perdre une deuxième place assurée et le bouter en dehors des points. Carlos Sainz fut également victime du même mal et a perdu un Top 5 qui lui était promis.

Dans le dernier tour, ce fut au tour de Lewis Hamilton de voir le même pneu déchaper ! Mais Max Verstappen ayant ravitaillé en fin de course pour tenter de rafler le meilleur tour, le Britannique a pu sauver la 87ème victoire de sa carrière, la Mercedes n°44 franchissant la ligne d'arrivée sur trois roues et une jante. Le Britannique se souviendra longtemps de cette arrivée !

Il ne lui a manqué qu'une poignée de secondes. Donnant le tout pour le tout, Verstappen rate de peu sa première victoire de la saison. Charles Leclerc profite habilement de la crevaison de Bottas pour cueillir son deuxième podium de la saison. Daniel Ricciardo offre la quatrième place à Renault devant Lando Norris qui complète le Top 5.

Derrière Esteban Ocon qui prend la sixième position, Pierre Gasly réalise un superbe résultat en prenant la septième place. Le pilote AlphaTauri a animé la fin de la course en avalant Sebastian Vettel et Lance Stroll qui disposent pourtant de voitures supérieures.

Alex Albon a vécu une course cauchemardesque marquée par un accrochage avec Kevin Magnussen et un deuxième ravitaillement impromptu. Le Thaïlandais a gardé le pied dans le phare et profité de la fin de course complètement folle pour terminer huitième. Déception pour Lance Stroll et Sebastian Vettel qui terminent seulement neuvième et dixième.