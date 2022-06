Les malheureux dérapages continuent de pulluler. Après la une honteuse de Marca, c'est Nelson Piquet qui s'est remarqué de la plus mauvaise des manières. Le triple champion du monde Nelson Piquet, père de Nelson Piquet Junior a qualifié Hamilton de "Neguinho" (petit nègre) dans un podcast au Brésil, son pays.

Lewis Hamilton a logiquement réagi. "Ce sont plus que des mots, explique le Britannique. Ce sont des mentalités archaïques qu'il faut changer et qui n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré par ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. Le temps est venu d'agir."

Mercedes, l'écurie du Britannique, lui a apporté son soutien : "Nous condamnons avec la plus grande fermeté tout recours à un langage raciste ou discriminatoire, de quelque nature que ce soit, écrit l'écurie du septuple champion du monde. Lewis a agi en leader pour mener les efforts consentis par la F1 afin de combattre le racisme, et c'est un véritable champion de la diversité, sur la piste et en dehors. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à lutter pour un avenir meilleur."

Si Ferrari a également adressé un message envers Lewis Hamilton, Red Bull n'a pas réagi. La fille de Nelson Piquet, Kelly, étant la compagne de Max Verstappen.

Piquet, éternel provocateur

L'ancien pilote n'est pas à son premier dérapage. Par le passé, il avait insulté Enzo Ferrari de sénile, traité Nigel Mansell d'imbécile et il avait affirmé qu'Ayrton Senna était gay.. Une éternelle provocation, cette fois, elle semble être celle de trop.