Malgré les doutes émis par le septuple champion et son patron Toto Wolff à l'issue du dernier GP d'Azerbaïdjan, dimanche dernier à Bakou, du Lewis Hamilton sera bel et bien au départ des essais du GP du Canada dès vendredi. Le pilote Mercedes l'a confirmé via ses réseaux sociaux.

« J’ignorais si je pourrais rejoindre l’arrivée car j’ai failli perdre le contrôle de la voiture à plusieurs reprises. C’est la première fois que je pensais à une éventuelle sortie alors que je pilotais, » a avoué "King Lewis" déjà à 88 points de son rival de l'an dernier Max Verstappen au championnat, 37 derrière son équipier George Russell.

« J’ai dû mordre su ma chique pour surmonter le mal. J’ai beaucoup souffert en me demandant si je pourrais remettre ça dans cinq jours à Montréal. Même si j'ai passé une très mauvais nuit, je me suis réveillé avec des pensées plus positives. Mon dos est encore contusionné, mais rien de sérieux fort heureusement. J’ai suivi une séance d’acuponcture et ma physiothérapeute va me retaper pour ce week-end. Je vais courir au Canada : je ne manquerais cette course pour rien au monde. »

En espérant que sa W13 ait encore un peu évolué et rebondisse un peu moins dans la longue ligne droite du retour vers les stands...