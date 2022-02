Un tweet très court accompagné d'une photo de Lewis Hamilton de dos en tenue de pilote:"44 is back". Mercedes a fait une annonce on ne peut plus sobre lundi. Son pilote britannique Lewis Hamilton pousuivra bien sa carrière cette saison. Lewis Hamilton est toujours sous contrat avec Mercedes, mais le silence radio du septuple champion du monde depuis la perte de son titre mondial au profit de Max Verstappen à Abou Dhabi le 12 décembre dernier a attisé les rumeurs les plus diverses.

Pendant près de deux mois, Hamilton n'a plus donné de nouvelles publiquement. Il était d'abord sorti de son mutisme sur ses réseaux sociaux en postant une photo sous-titrée "I've been gone. Now I'm back!" (J'étais parti, maintenant je suis de retour) le 5 février.

Il est ensuite revenu physiquement à Brackley en Angleterre pour entamer la préparation de la saison 2022 avec son équipe et vendredi à Silverstone, il a prévu de prendre le volant de la nouvelle W13 qui sera présentée officiellement. Sur le carton d'invitation, Mercedes a précisé que Lewis Hamilton serait bien présent.

L'annonce de Mercedes intervient le jour de la réunion de la Commission de la Formule 1 de la FIA, la Fédération internationale automobile, à Londres, sa première réunion de l'année et la première en présence du président nouvellement élu de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Dans un communiqué, la FIA a précisé qu'elle allait rendre publique "dans les prochains jours" la conclusion de son enquête sur les événements du GP d'Abou Dhabi.

"Le président de la FIA a mené des discussions détaillées sur le Grand Prix FIA de Formule 1 d'Abou Dhabi 2021. Les commentaires de la Commission F1 sur les questions soulevées par les équipes seront intégrés à l'analyse du président et il présentera publiquement des nouvelles concernant des changements structurels et le plan d'action dans les prochains jours", peut-on lire sur le communiqué. Les résultats des discussions auraient été présentées lundi aux écuries.

Le prochain Conseil Mondial de la FIA est prévu le 18 mars.