Casque et masque noirs, lunettes noires, combinaison noire, même sa Flèche a changé sa traditionnelle robe argentée contre une (très belle) livrée noire et turquoise. Mercedes et son sextuple champion sont-ils en deuil ? Non, mais, soixante ans après Martin Luther King, le sportif britannique le plus riche de tous les temps a décidé de militer contre le racisme, dont le seul pilote de F1 de couleur a été victime lorsqu’il était jeune pilote de karting. Son équipe et son équipier Valtteri Bottas (le Finlandais a fait peindre des mains noire, jaune, blanche, rosée se tenant avec la mention "Forts ensemble"à l’arrière de son casque) ont suivi le mouvement Black Lives Matter ("la vie des noirs compte") pour lutter contre la discrimination et pour plus de diversité dans le paddock.

Une bonne cause qui a pris de l’ampleur depuis l’assassinat de George Floyd par un policier blanc.