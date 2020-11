Sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la firme allemande a raflé son 7e titre d’affilée grâce au doublé Hamilton-Bottas.

Quand Mercedes a succédé à BrawnGP en 2010, qui aurait imaginé que le constructeur allemand enquillerait sept couronnes mondiales d’affilée 10 ans plus tard ? Quand on se souvient des trois premières années de galère avec le duo Schumacher-Rosberg, on se lamentait de voir les Flèches d’Argent du XXIe siècle se faire laminer par le client McLaren et faire un tel déshonneur à leurs glorieuses aînées si dominatrices dans les années 1930 et 1950.