Quelle belle image sur le GP de l'Eifel. Grâce à sa victoire pleine d'autorité, Lewis Hamilton a égalé la légende Michal Schumacher avec 91 victoires. A la fin de la course, le fils de l'Allemand, Mick Schumacher, est venu lui donner un casque du septuple champion du Monde de Formule 1. Un cadeau inestimable et un souvenir incroyable pour le Britannique. Mick Schumacher, qui est bien parti pour remporter la Formule 2, a déclaré au pilote Mercedes: "C’est de la part de nous tous, au sein de la famille Schumacher."

Le gagnant du jour lui a répondu avec beaucoup d'émotion. "C’est un véritable honneur pour moi", a-t-il commencé. "Je suis très touché, je suis sans voix. J’ai grandi en le voyant comme une idole : par la qualité de son pilotage, ce qu’il parvenait à reproduire semaine après semaine, course après course… Je n’aurais jamais pensé réussir à l’égaler un jour ! Il a dominé cette discipline pendant si longtemps. Je vais mettre un peu de temps à réaliser. Et ce n’est que quand je suis revenu dans la pitlane après la course que je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. J'ai un respect immense pour Michael Schumacher."

Un moment inoubliable pour la famille Schumacher comme pour le pilote anglais de 35 ans.