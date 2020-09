Les malfrats rentrés dans sa maison de Bois-Guillaume, près de Rouen, durant le dernier GP d’Espagne pour lui voler casques, trophées et objets personnels, soit un butin de plusieurs dizaines de milliers d’euros, n’auront pas réussi à dérober la plus belle des coupes. Celle remportée ce dimanche à Monza à l’issue d’un GP de folie et de sa première victoire en F1.

Né le 7 février 1996, le petit Pierre avait à peine trois mois quand Olivier Panis était le dernier Français avant lui à remporter, dans les rues de Monaco, un GP de F1 marqué par une incroyable hécatombe.