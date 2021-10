Après le premier run en Q3, c'est Sergio Pérez qui étonnait en décrochant le meilleur temps. Mais son équipier réagissait immédiatement en améliorant son chrono pour finalement devancer son

grand rival Lewis Hamilton de 209 millièmes. Bien mieux que le doigt d'honneur de la veille... Séparés par six points en faveur du pilote Red Bull, les deux candidats au titre se retrouveront donc en première ligne pour la première fois depuis leur accroc de Monza. Et le premier freinage au sommet du Raidillon texan risque d'être musclé. Les deux hommes risquent encore de jouer des coudes. Le suspension et la tension seront donc à leur comble.





Derrière ces deux-là, Sergio Pérez devra encore patienter au moins deux semaines, chez lui au Mexique, pour espérer décrocher sa première pole. Valtteri Bottas, quatrième, ayant écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille suite à un troisième changement de moteur en quatre GP, « Checo » retrouvera finalement à ses côtés la Ferrari de Charles Leclerc. Son équipier Carlos Sainz et un Daniel Ricciardo tout heureux de devancer son partenaire chez





McLaren Lando Norris (7e) partageront la troisième ligne. Pierre Gasly s'élancera en 4e ligne devant Valtteri Bottas donc et Yuki Tsunoda sur la deuxième AlphaTauri.

Surprise lors des qualifications du GP des Etats-Unis, dix-septième manche du championnat du monde de F1. Alors que l'on attendait plutôt une Mercedes, la marque victorieuse de cinq des six derniers GP ici, c'est la Red Bull de Max Verstappen qui a signé la pole position, la onzième de la carrière du Belgo-néerlandais.